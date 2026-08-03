Morelia, Michoacán, 3 de agosto de 2026.- El Gobierno de Michoacán garantizará el acompañamiento institucional a la comunidad indígena de Pómaro para que acceda de manera plena a los recursos públicos que le corresponden tras ejercer su derecho al autogobierno y presupuesto directo, afirmó el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor.

El encargado de la política interna del estado señaló que la administración encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla actuará con estricto apego al marco legal. Asimismo, dará seguimiento puntual a los trámites necesarios para asegurar que la comunidad ejerza las facultades que le reconoce la legislación vigente.

“El Gobierno del Estado será respetuoso de la ley y acompañará a la comunidad de Pómaro en las gestiones y procedimientos que correspondan, para que los recursos lleguen de manera oportuna y conforme a lo establecido por la normatividad”, expresó.

Zepeda Villaseñor destacó que el fortalecimiento de los autogobiernos indígenas forma parte de una política pública impulsada por la actual administración estatal, basada en el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios y en el respeto a sus formas de organización.

En ese sentido, recordó que una de las principales convicciones del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ha sido consolidar el cuarto nivel de gobierno, mediante el reconocimiento de los autogobiernos indígenas y el acceso al presupuesto directo, modelo que ha demostrado resultados positivos al fortalecer la autonomía, la participación comunitaria y el desarrollo de las comunidades.

Finalmente, el secretario de Gobierno reiteró que se mantendrá una coordinación permanente con las autoridades comunitarias y las instancias correspondientes para asegurar que el proceso se desarrolle con certeza jurídica y transparencia.