Morelia, Michoacán, a 18 de junio de 2026.- El doctor Andrés Raya Farías y el maestro Héctor Manuel García Chávez, asumieron el cargo de directores de las Facultades de Atención Integral en Ciencias de la Salud y Asistencia Social, y Popular de Bellas Artes, respectivamente, durante la sesión del Consejo Universitario encabezada por la rectora Yarabí Ávila González.

Al respecto, la rectora manifestó su satisfacción tras referir que los relevos en las diversas facultades, escuelas e institutos de la institución se han llevado a cabo sin contratiempos y en armonía, de igual forma, felicitó a quienes hoy asumen la encomienda al frente de sus dependencias, refrendando que la administración central continuará trabajando en equipo con cada una y cada uno de los directores para continuar fortaleciendo a la Máxima Casa de Estudios.

En primera instancia, se realizó el proceso de elección de la Facultad de Atención Integral en Ciencias de la Salud y Asistencia Social, en donde se presentó una declinación por parte de la doctora Lucía Santibáñez Mondragón, quedando en la terna dos aspirantes, la doctora Xitlali Martínez Velázquez y el doctor Andrés Raya Farías, quienes compartieron su plan de trabajo y tras la votación, fue electo como nuevo titular de la dependencia, Raya Farías.

En tanto, en el caso de la Facultad Popular de Bellas Artes, hubo tres candidatos, las maestras Silvia Alejandra Salas Stevanato y Andrea Silva Cadena, así como el maestro Héctor Manuel García Chávez, quienes presentaron su proyecto institucional ante el pleno, y posterior a la votación fue nombrado García Chávez como director de dicha dependencia.