Taretan, Mich.- 28 de julio de 2026.- La mañana de este martes, se registró un aparatoso choque y volcadura que dejó como saldo preliminar 4 personas lesionadas, sobre la autopista Siglo XXI, a la altura de la desviación a Taretan.

#Video | Aparatoso Choque y volcadura deja 4 lesionados, en la autopista Siglo XXI #Michoacán pic.twitter.com/Wc07oPhwt7 — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) July 29, 2026

El accidente se registró sobre el carril que se incorpora al tramo Uruapan-Lázaro Cárdenas, donde un vehículo Kia, color oscuro se impactó contra un auto color blanco y después volcó, aparentemente debido al exceso de velocidad.

Algunos automovilistas reportaron la situación a los sistemas de emergencia y al lugar se desplazaron paramédicos asignados a la autopista, quienes atendieron a cuatro personas y las trasladaron a un hospital de la ciudad de Uruapan; sus identidades son desconocidas hasta el momento.

En tanto, personal de la Guardia Nacional División Seguridad en Carreteras e Instalaciones, realizó el peritaje respectivo para determinar responsabilidades y retiró los vehículos que quedaron convertidos en chatarra.

AGENCIA RED 113