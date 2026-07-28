Morelia, Michoacán; 28 de julio de 2026.- Como parte de la visión del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, de mantener un gobierno abierto y con participación de todos los sectores de la sociedad, la Secretaría de Fomento Económico (Sefeco) llevó a cabo el conversatorio “Morelia Post Mundial 2026”, un espacio de análisis en el que autoridades, cámaras empresariales, especialistas y líderes de opinión evaluaron el impacto económico y social que dejó la Copa Mundial de la FIFA 2026 y plantearon propuestas para fortalecer el desarrollo del municipio.

Durante el encuentro, la secretaria de Fomento Económico, Guadalupe Herrera Calderón, destacó que este tipo de ejercicios permiten analizar las experiencias que deja un evento de talla internacional y fortalecer la preparación de Morelia para recibir futuros acontecimientos de gran magnitud.

En el conversatorio también participaron el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, quien señaló que México recibió alrededor de cinco millones de visitantes durante el Mundial, impulsando la actividad económica en los sectores de servicios, turismo y gastronomía; así como el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, José Pablo Alarcón Olmedo, quien informó que durante las celebraciones de los partidos de la Selección Mexicana se registró saldo blanco gracias a los operativos implementados.

Por parte del sector empresarial, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Morelia (Canaco Servytur Morelia), Oliverio Cruz Gutiérrez, informó que la derrama económica nacional generada por el Mundial alcanzó los 65 mil millones de pesos, mientras que en Michoacán la derrama estimada fue de 524 millones de pesos, principalmente en restaurantes, bares y establecimientos del sector servicios. En tanto, el director del Aeropuerto Internacional de Morelia, Luis Raúl Benítez Cruz, destacó que, pese a que la ciudad no fue sede de partidos, la terminal aérea registró un crecimiento del 12 por ciento en el flujo de pasajeros durante el periodo mundialista, reflejando el dinamismo que generó este evento internacional.

También participaron en el presídium Ana Cristina Ledesma, presidenta de Mujeres Empresarias del Estado de Michoacán; Mariel de Loreto Amarillas, licenciada en Relaciones Internacionales; y Christian Gutiérrez Alonso, licenciado en Ciencia Política, quienes compartieron análisis sobre el impacto económico, la movilidad y el desarrollo empresarial, aportando elementos para la construcción de estrategias que fortalezcan la competitividad y el crecimiento económico de Morelia.

Con este tipo de iniciativas, el Gobierno de Morelia refrenda su compromiso de impulsar el diálogo y la colaboración entre gobierno, iniciativa privada y sociedad para fortalecer el desarrollo económico del municipio.