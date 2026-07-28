Morelia, Michoacán; 28 de julio de 2026.- La seguridad, es la plataforma de despegue de nuestro país ya que sin ella no puede haber desarrollo ni condiciones para que las empresas crezcan, destacó el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar.

Durante su participación de Conservatorio económico de análisis en Morelia: Mundial 2026, el alcalde resaltó que en la capital se vive un escenario distinto al que permea en todo el estado, y esto quedó en evidencia durante el Mundial ya que nuevamente el municipio fue exento de las alertas de viaje que emiten autoridades internacionales.

Frente a un nutrido grupo de empresarios y representantes sociales, recordó que previo al partido de la selección mexicana contra Inglaterra, el gobierno Británico alertó a sus ciudadanos de evitar visitar varios estados del país, entre ellos Michoacán, pero exceptuó a Morelia, lo que demuestra que la ciudad sigue siendo un destino seguro para el turismo.

Alfonso Martínez, mencionó estar convencido de que la plataforma de despegue de nuestro país está basada en la seguridad. Agregó que si no hay seguridad y no hay paz, no pueden crecer los negocios ni tampoco se pueden mantener los que ya están.

El conversatorio reunió autoridades municipales, líderes del sector económico y social de Morelia, para presentar el comportamiento registrado durante el periodo mundialista y mostrar resultados desde diferentes perspectivas.