Morelia, Mich.- Martes 28 de julio de 2026.- Dos accidentes se registraron en distintos puntos de la ciudad de Morelia, uno de ellos relacionado con una mujer que sufrió una descarga eléctrica en la azotea de un domicilio y otro correspondiente a un percance vial, informaron fuentes de rescate.

#Video ⚠️ Mujer electrocutada y auto que cayó a un desnivel movilizan a cuerpos de emergencia en #Morelia 🚨 pic.twitter.com/Qzwhm6bJtn — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) July 29, 2026

La primera situación ocurrió durante la tarde de este martes en lo alto de un inmueble de la colonia Ampliación Gertrudis Sánchez II, cerca de la calle Mezquital. De acuerdo con datos obtenidos, una fémina aparentemente hizo contacto con cables de media tensión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por lo que recibió una fuerte descarga.

Tras el reporte al número de emergencias, al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Rescate, quienes brindaron los primeros auxilios a la afectada y la trasladaron a un hospital para su adecuada valoración médica.

El segundo caso se trató de automóvil que salió de manera intempestiva de la avenida Cointzio y cayó a un desnivel, cerca del Balneario Ejidal. Afortunadamente, los ocupantes del vehículo resultaron ilesos.

Al sitio se trasladaron agentes de vialidad, quienes realizaron el peritaje correspondiente y solicitaron el apoyo de una grúa para retirar la unidad siniestrada.

AGENCIA RED 113