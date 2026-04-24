Feliciano, Guerrero.- 24 de abril de 2026.- Un choque frontal entre un trailer y un vehículo particular se registró esta mañana sobre la autopista Siglo XXI, en territorio de La Unión, Guerrero. A consecuencia del percance una persona perdió la vida.

El lamentablemente accidente se registró a la altura del kilómetro 282+400, en el tramo carretero Las Cañas – Lázaro Cárdenas, en las cercanías de la caseta de cobro de Feliciano.

De acuerdo con la información preliminar, aparentemente el auto, un Chevrolet Aveo de color blanco con matrícula NZV-25-19, con rótulos de Seguridad Privada, trató de rebasar e impactó de frente contra un camión de carga con doble remolque.

De forma inmediata al sitio se movilizaron oficiales de la Guardia Nacional y paraméricos, quienes confirmaron el deceso de uno de los ocupantes, por lo que las circulación fue cerrada en ambos sentidos.

El caso fue alertado a la Fiscalía General del Estado de Guerrero, para que un grupo multidisciplinario realizara las correspondientes diligencias. Hasta el momento no se ha revelado la identidad del fallecido.