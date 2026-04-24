Morelia, Michoacán, 24 de abril de 2026.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) refrendó que su principal compromiso es que las niñas y niños crezcan en entornos seguros, donde puedan jugar, aprender y vivir sin miedo.

En el marco del Día de la Niñez, el titular de la SSP, José Antonio Cruz Medina, señaló que la labor que realizan diariamente las y los elementos de la Guardia Civil tiene como eje central la protección de la niñez, trabajando de manera permanente para construir condiciones de paz en todo el estado.

Durante una convivencia con familias del personal operativo, el secretario reconoció a las madres y padres que integran la corporación, a quienes calificó como verdaderos héroes cotidianos, al dedicar su vida al servicio público y a la protección de las y los michoacanos.

“Los héroes no solo están en las películas; están en casa. Son sus mamás y sus papás, que todos los días salen a cuidar a los demás para que ustedes puedan estar tranquilas y tranquilos”, expresó.

Asimismo, destacó que aunque en ocasiones el servicio implica estar lejos de sus hijas e hijos, su labor tiene un propósito mayor: garantizar que todas las niñas y niños de Michoacán tengan un mejor entorno para desarrollarse.

En el evento, organizado con motivo de esta conmemoración, las y los asistentes participaron en actividades recreativas y conocieron parte del trabajo policial, fortaleciendo la cercanía entre la corporación y sus familias.