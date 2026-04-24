Apatzingán, Mich.- 24 abril de 2026.- Derivado de una serie de enfrentamientos entre civiles armados y elementos de la Base de Operaciones Institucionales, autoridades lograron el aseguramiento de dos vehículos con reporte de robo, un arma larga y la detención de un hombre, en la población de Puertecitos, municipio de Apatzingán.

Los hechos se registraron este viernes sobre un camino de terracería ubicado en dicha comunidad, donde se reportaron intercambios de disparos entre presuntos integrantes de grupos armados y fuerzas de seguridad.

Tras el despliegue operativo en la zona, fueron localizadas dos unidades abandonadas, las cuales contaban con reporte de robo. En el interior de uno de los vehículos fue encontrada un arma larga.

Asimismo, durante las acciones implementadas por las corporaciones participantes, se logró la detención de un sujeto presuntamente relacionado con los hechos.

Los vehículos asegurados, el arma y la persona detenida fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, quienes continuarán con las investigaciones.





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