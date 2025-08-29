Jacona, Mich.- 29 de agosto de 2025.- Durante la mañana de este viernes, al atender un reporte de detonaciones de arma de fuego, en un inmueble de la zona Centro de Jacona, policías encontraron a un jaguar asesinado, dos artefactos explosivos, así como dos motocicletas, una de ellas con reporte de robo.

Por información recabada en el trabajo periodístico se pudo establecer que, los operadores del C5 – SITEC recibieron una denuncia sobre múltiples disparos en la calle La Peñita.

Elementos de la Policía Municipal y Guardia Civil acudieron a verificar el reporte visualizando abierta la puerta del inmueble número 106 y alcanzando a observar también un artefacto explosivo, por lo que procedieron a revisar al interior.

Dentro de una de las habitaciones de la segunda planta encontraron tres portacargadores y una gorra con la leyenda “Jalisco”, además también ubicaron multiples casquillos percutidos y al felino muerto con impactos de bala.

Mientras en el tercer piso en unas escaleras de metal se localizó otro explosivo, por fuera de la vivienda se ubicaron dos motocicletas una de la marca Vento Nitrox 300, modelo 2025, de color gris con reporte de robo y otra Italika FT250 de color rojo.

Los uniformados resguardaron el área y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado, acudiendo Peritos y Policías Ministeriales quienes realizaron las actuaciones correspondientes.

Además, oficiales del Ejército Mexicano y Guardia Nacional se quedó a cargo del inmueble para que posteriormente personal especializado en el manejo de explosivos realizara la detonación controlada de los artefactos.

