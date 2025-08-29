Tingüindín, Mich.- 28 de agosto de 2025- La tarde lluviosa de este viernes, se registró un fatal accidente en la carretera Los Reyes – Zamora a la altura de la comunidad de San Juanico, perteneciente a este municipio de Tingüindín, donde falleció un joven que conducía una motocicleta y chocó contra un vehículo cuya conductora resultó lesionada y fue internada en un nosocomio.

De la información recabada en el lugar de los hechos, se pudo establecer que el ahora occiso se llamaba Erick A., de 27 años de edad, originario de la comunidad de El Pino en San Juanico, quien llegó de Estados Unidos con su familia días atrás y regresaría el sábado al vecino país del norte, en donde radicaba.

De la mujer herida se desconoce la identidad, ya que resultó con varios golpes y severa crisis nerviosa, misma que fue trasladada a recibir atención médica al Hospital del Instituto del Seguro Social de Los Reyes.

Trascendió que el muchacho, llegó a un lugar donde estaban reunidos varios amigos en San Juanico, algunos llevaban sus motocicletas, por lo que pidió prestada, una de color negro, de la marca Harley Davision de alto cilindraje, saliendo a la carretera antes citada con dirección a Jacona, y medio kilómetro adelante como estaba lloviendo fuerte el joven perdió el control de la unidad, chocando con el costado izquierdo de un vehículo Nissan, blanco, con placas de Jalisco.

Tras el impacto, el auto frenó su marcha como a 60 metros de donde quedó tirado el motociclista en medio de la carretera, quien debido a las graves heridas que sufrió perdió la vida en el lugar.

Otros automovilistas que circulaban por el sitio dieron parte a las autoridades, arribando de manera inmediato efectivos de la Policía Local y una ambulancia de Protección, cuyos paramédicos comprobaron el deceso del migrante y dieron los primeros auxilios a la mujer a la que trasladaron a la clínica del IMSS.

Más tarde arribó al sitio personal de Tránsito del Estado, así como de la Fiscalía General con base en Tocumbo para efectuar las actuaciones de ley y ordenar el levantamiento del cadáver, enviándolo al servicio médico forense para practicarle la necropsia de rigor, Los vehículos fueron retirados del lugar en una grúa.

