La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) de Morelia, continúa trabajando por incentivar el consumo local y apostando por el desarrollo económico, para lo cual se ha sumado a la iniciativa Viernes muy Mexicano, impulsada a nivel nacional por la Concanaco Servytur.

Luego de que este programa fuera anunciado en la mañanera de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum; la Presidenta de CANACO Morelia, Alondra Villaseñor, señaló que desde lo local, estarán impulsando dicho proyecto, donde cada viernes se estarán difundiendo las promociones para productos y servicios de los negocios afiliados.

“En CANACO Morelia, estamos comprometidos con trabajar por el desarrollo empresarial para todos, eso incluye desde los pequeños comercios hasta los más grandes; por ello estamos invitando a todos por igual a sumarse a esta iniciativa.”

Villaseñor Fernández, apuntó que desde la delegación que representa, trabajará con los 23 municipios que le han sido asignados por la Secretaría de Economía para el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM).

Es decir, Viernes muy Mexicano, no sólo estará sumando a los negocios de Morelia, sino también de Álvaro Obregón, Angangueo, Aporo, Charo, Chucándiro, Contepec, Epitacio Huerta, Cuitzeo, Huandacareo, Huaniqueo, Indaparapeo, Madero, Maravatío, Queréndaro, Santa Ana Maya, Senguio, Tarímbaro, Tiquicheo, Tlalpujahua, Tzitzio y Zinapécuaro.

Es de señalar que esta iniciativa estará siento implementada de forma permanente en establecimientos y a través de las redes sociales de CANACO Servytur Morelia.