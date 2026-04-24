Morelia, Michoacán, 24 de abril de 2026.- El jueves 30 de abril es el último día para que la ciudadanía pague el refrendo vehicular 2026 sin multas ni recargos. El trámite puede hacerse en línea, incluso en fines de semana, o directamente en las ventanillas de Recaudación establecidas en toda la entidad, informó el tesorero estatal, Luis Navarro.

El trámite en línea puede realizarse a través de la plataforma https://refrendodigital.michoacan.gob.mx/. Se trata de un proceso ágil, confiable, seguro, transparente y disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. El pago puede efectuarse con tarjeta de crédito o débito, con la certeza de que los recursos económicos se destinan a obra pública e infraestructura educativa.

También es posible generar una orden de pago desde la plataforma y acudir con dinero en efectivo a una sucursal bancaria, un centro comercial o una tienda de conveniencia. Este procedimiento también se puede solicitar en las ventanillas de Recaudación, ya que la Secretaría de Finanzas y Administración, a través del Servicio de Administración Tributaria de Michoacán (Satmich), únicamente acepta operaciones con tarjetas de crédito o débito en sus cajas.

Por su parte, el director general del Satmich, Salvador Juárez Álvarez, exhortó a la sociedad michoacana a cumplir con el pago de refrendo 2026 en el mes de abril para evitar multas y recargos, lo que también brinda certeza a las personas propietarias de vehículos.