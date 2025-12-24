Como parte de los trabajos de coordinación interinstitucional con agencias de seguridad internacionales, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Marina (Semar) junto con Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN) ejecutaron cuatro cateos en domicilios de la Ciudad y Estado de México, relacionados con un exatleta olímpico y uno de los 10 fugitivos más buscados por autoridades estadounidenses.

Derivado de la cooperación bilateral para detener a personas requeridas por autoridades de otros países, se desarrollaron líneas de investigación sobre un exatleta de nacionalidad extranjera relacionado con actividades delictivas de carácter trasnacional.

Con ello se identificaron cuatro inmuebles en la Ciudad y Estado de México relacionados con actividades ilícitas, por lo que se recabaron los datos de prueba suficientes que fueron entregados a un Juez de Control quien otorgó los mandamientos para intervenir los predios.

Fue así que, mediante un despliegue coordinado, se catearon los domicilios donde se hallaron dosis de metanfetamina y marihuana, 62 motocicletas de alta gama, dos vehículos, obras de arte, dos medallas olímpicas, cartuchos, un cargador y diversa documentación.

Por lo anterior, los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo de las autoridades, en tanto, lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien continuará con las indagatorias subsecuentes.

Con estas acciones, las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de fortalecer la cooperación internacional para detener a generadores de violencia y combatir delitos de alto impacto.