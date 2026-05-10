Morelia, Michoacán, a 10 de mayo de 2026.- Faltan pocos días para que cierre la convocatoria para inscribirse en los cursos UniKids y UniTeens que ofrece la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), implementados durante la administración de la rectora Yarabí Ávila González, con el objetivo de que las niñas, niños y adolescentes pueden aprender inglés, francés, coreano y japonés.

La Coordinación del Departamento de Idiomas de la casa de estudios invita a las madres y padres de familia interesados en que sus hijas e hijos formen parte de la comunidad nicolaita a realizar el registro en línea antes del 15 de mayo, a través del siguiente enlace: 148.216.58.19/pages/sign-up-kt2026.php

Es importante mencionar que, los horarios de los diversos cursos que se ofertan son de 16:00 a 17:30 horas y de 17:45 a 19:00 horas los días martes y jueves, en tanto, el sabatino es de 8:00 a 11:20 horas y de 12:00 a 15:20 horas, dando inicio el 19 de mayo y el 23 de mayo respectivamente, ambos en modalidad presencial.

Cabe señalar que para los cursos dirigidos a niñas, niños y adolescentes de 7 a 14 años, las madres y padres trabajadores de la Universidad Michoacana tienen derecho a un descuento del 10 por ciento. Para mayor información, las personas interesadas pueden comunicarse al siguiente correo electrónico: unikids.cdi@umich.mx