Lázaro Cárdenas, Mich.- 24 de Diciembre del 2025.- La Operación Salvavidas Invierno 2025 avanza con reforzamiento en las principales playas de Lázaro Cárdenas, donde corporaciones de los tres órdenes de gobierno mantienen presencia constante ante el incremento de turistas por la temporada decembrina.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal ha intensificado recorridos, puntos de vigilancia y acciones preventivas para garantizar la tranquilidad de visitantes y residentes.

El director de Seguridad Pública Municipal, José Héctor Hernández Villalobos, informó que los elementos municipales se encuentran desplegados en accesos carreteros y zonas de afluencia turística, trabajando de manera coordinada con la Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Defensa, Capitanía de Puerto y cuerpos de rescate locales, con el objetivo de brindar atención inmediata y prevenir incidentes en la franja costera.

Durante estas labores, la Marina mantiene apoyo operativo mediante monitoreo permanente y recorridos en playa, mientras que los salvavidas municipales refuerzan la vigilancia en todo el municipio.

Se exhortó a los turistas a evitar ingresar al mar en estado etílico, a supervisar en todo momento a los menores y a seguir las indicaciones del personal de seguridad y guardavidas.

Las corporaciones reiteraron que la operación permanecerá activa hasta el final del periodo vacacional, manteniendo un trabajo conjunto para ofrecer una estadía segura a los miles de visitantes que disfrutan de Lázaro Cárdenas en esta temporada.