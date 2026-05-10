Morelia, Mich.- Domingo 10 de mayo de 2026.- Un automóvil y una camioneta protagonizaron un choque volcadura en la intersección de las avenidas Camelinas y Ventura Puente, en la zona sur de Morelia, percance que dejó únicamente daños materiales, informaron autoridades policiales y de rescate.

El aparatoso accidente se registró durante la madrugada de este domingo, a la altura de la colonia La Loma, a pocos metros de La Paloma. Unas personas reportaron el hecho al número de emergencias y solicitaron ayuda.

Al lugar acudieron bomberos locales y paramédicos, quienes valoraron a los tripulantes de las unidades involucradas; afortunadamente ninguno requirió traslado hospitalario. Asimismo, oficiales municipales abanderaron el incidente y realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

Se apreció que el vehículo volcado es una camioneta de color gris oscuro con toldo blanco, mientras que el auto siniestrado es un Mercedes-Benz A200 color blanco. Ambos automotores fueron retirados por una grúa.

AGENCIA RED 113