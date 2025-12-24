Gabriel Zamora, Mich.- 24 de diciembre de 2025.- Una mujer resultó lesionada luego de un accidente automovilístico ocurrido la mañana de este martes sobre la autopista Siglo XXI, en el tramo carretero Uruapan-Lázaro Cárdenas, informaron autoridades de auxilio.

El hecho se registró a la altura del kilómetro 142, donde una camioneta particular se salió de la cinta asfáltica y terminó impactándose contra la barrera de contención.

Tras el reporte recibido, el personal de servicios prehospitalarios acudió de inmediato para atender a los ocupantes del vehículo.

En el sitio fueron valoradas dos personas originarias de Celaya, Guanajuato. El conductor, un hombre de 60 años de edad, presentaba lesiones menores y se encontraba consciente y orientado, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital, permaneciendo en el lugar para continuar con los trámites correspondientes.

La acompañante, una mujer de 61 años, sufrió una herida cortante en el rostro, además de molestias a nivel cervical y pélvico, por lo que fue trasladada a un centro médico en el puerto de Lázaro Cárdenas para una revisión más detallada. Su estado de salud fue reportado como estable.

Los elementos de la Guardia Nacional, adscritos a la División Carreteras, así como personal de Auxilio Vial, se encargaron de resguardar el área y coordinar el retiro de la unidad siniestrada, la cual fue enviada al corralón para determinar responsabilidades.