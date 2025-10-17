Uruapan, Mich.- 17 de octubre de 2025.- Un tráiler robado con violencia en el puerto de Lázaro Cárdenas fue asegurado en la Central de Abastos ubicada en la colonia Quirindavara, al oriente de la ciudad de Uruapan.

La madrugada de este viernes a través del sistema de monitoreo del C5i, se detectó el ingreso de la pesada unidad color blanco, la cual también era rastreada vía satelital luego de ser robada en el puerto.

Por ello, los uniformados estatales y municipales desplegaron un operativo y lograron ubicar la unidad en la Central de Abastos, donde era descargada por varios sujetos, quienes al notar la presencia de las autoridades se dieron a la fuga.

El camión y la carga fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia que habrá de continuar con las investigaciones respectivas.

