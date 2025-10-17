Pátzcuaro, Michoacán, a 17 de octubre de 2025.- La presidenta honoraria del DIF Municipal, Andrea Rodríguez Rodríguez, encabezó el encuentro “Sanando en Rosa”, acompañada por el presidente municipal Julio Arreola, con el propósito de brindar un espacio de apoyo, reflexión y bienestar emocional para mujeres en situación de vulnerabilidad y sobrevivientes de cáncer.

Durante su mensaje, Andrea Rodríguez expresó su reconocimiento a las mujeres que día a día enfrentan con valentía distintos retos de salud y personales, subrayando que el DIF Pátzcuaro seguirá siendo un aliado permanente en su proceso de sanación.

“Admiro profundamente su fortaleza y su manera de salir adelante. No están solas; siempre contarán conmigo y con mi esposo Julio como sus aliados. Este taller es para sanar el cuerpo, pero también el corazón”, señaló.

El alcalde Julio Arreola agradeció la participación de las asistentes y destacó la iniciativa de su esposa al impulsar actividades que fortalecen el espíritu y fomentan la unión comunitaria. “Me da muchísimo gusto ver este tipo de actividades porque sé que son un gran apoyo para muchas mujeres. Mi reconocimiento para Andrea, porque le pone todo el corazón a estas acciones. En el DIF y en la Presidencia siempre tendrán aliados”, afirmó.

El evento contó con la participación del terapeuta Krishna Camargo, quien impartió un taller enfocado en la sanación emocional y el bienestar integral. También asistieron representantes de la Secretaría del Bienestar, funcionarias municipales y mujeres de distintas comunidades de Pátzcuaro.

Con acciones como “Sanando en Rosa”, el Gobierno Municipal de Pátzcuaro reafirma su compromiso con el bienestar de las mujeres, promoviendo espacios de acompañamiento, esperanza y fortaleza emocional.