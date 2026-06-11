Morelia, Michoacán, a 10 de junio de 2026.- Como parte de las acciones de investigación y procuración de justicia que realiza la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) para combatir la impunidad y garantizar el acceso a la justicia de las víctimas, la institución emitió un acuerdo de ofrecimiento de recompensa para quien aporte información que permita la localización y detención de José Manuel Jiménez Miranda, presunto responsable del delito de homicidio calificado, cometido en agravio de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, ex presidente municipal de Uruapan.

José Manuel Jiménez Miranda cuenta con 61 años, es de nacionalidad mexicana, de complexión media, tez morena clara, rostro ovalado, ligeramente alargado, cabello corto, oscuro y lacio, frente amplia, cejas oscuras pobladas y rectas, ojos oscuros de tamaño medio, nariz recta de tamaño mediano, labios medianos, mentón definido, pómulos moderadamente pronunciados, orejas de tamaño medio y presenta barba y bigote cortos entrecanos.

La información podrá ser proporcionada de manera confidencial en la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, a través del correo electrónico recompensas@fiscaliamichoacan.gob.mx o mediante la línea telefónica 800 890 81 06. La institución garantiza la reserva y protección de la identidad de las personas que colaboren con información que contribuya al cumplimiento de este objetivo.