Ziracuaretiro, Mich.- 17 de octubre de 2025.- Elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Guardia Civil Policía Municipal, aseguraron 35 kilogramos de droga sintética de la conocida como “cristal”, así como dos vehículos en una zona boscosa de este municipio de Ziracuaretiro, en los límites con Uruapan; no se reportaron personas detenidas.

Los uniformados realizaban un patrullaje en una brecha aledaña a la carretera “libre” Uruapan-Pátzcuaro, en las cercanías de San Andrés Corú cuando localizaron abandonados un vehículo Jeep, color guinda y una camioneta color gris, en los cuales había dos cubetas con la droga, que de haber llegado a las calles tendría un valor cercano a los 10 millones de pesos.

En la zona se desplegó un fuerte operativo, pero no se logró la captura de algún presunto delincuente, mismos que se presume que al notar la cercanía de las autoridades optaron por huir con rumbo al cerro.

Finalmente, la droga y los vehículos fueron puestos a disposición de las autoridades federales para dar continuidad a las investigaciones correspondientes.

