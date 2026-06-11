Morelia, Michoacán; 10 de junio de 2026.- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), mediante el equipo del Centro Integral de Semáforos Morelia (Ceis-M) mantiene un monitoreo permanente de la red semafórica, operando las 24 horas del día de los siete días de la semana al servicio de la ciudadanía.

Esta labor es parte de la administración del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, para favorecer la movilidad de morelianas y morelianos en sus diferentes formas de transporte.

Cabe señalar que, ante la presente temporada de lluvias, las condiciones climáticas pueden ocasionar fallas en el suministro eléctrico u otras afectaciones que impactan temporalmente en algunos semáforos en distintos puntos de la ciudad.

Por ello, el personal técnico del Ceis-M se mantiene en alerta permanente para atender de manera oportuna cualquier reporte o incidencia, realizando las acciones necesarias para restablecer el servicio en el menor tiempo posible y garantizar condiciones seguras para la movilidad de peatones, ciclistas y automovilistas.

La Sedum exhorta a las y los conductores a extremar precauciones, reducir la velocidad, respetar la señalización vial y mantenerse atentos al entorno, especialmente en aquellos cruces donde pudiera registrarse alguna afectación temporal en los semáforos.

El Gobierno de Morelia mantiene activo el número telefónico 443 1135000 para la recepción de reportes de la ciudadanía, a la vez que reitera su compromiso de brindar condiciones de movilidad seguras para todas y todos.