Morelia, Mich.- Lunes 06 de abril de 2026.- Un camión tipo Torton chocó contra la base metálica de unos letreros de vialidad y terminó trepado sobre un barandal de protección ubicado a la orilla de los carriles centrales del Libramiento Norte, en el sentido del Distribuidor Vial de Salida a Salamanca hacia el Estadio Morelos. El incidente únicamente dejó daños materiales, informaron autoridades policiales.

El percance se registró durante la última hora de ayer domingo, a la altura de la colonia El Realito, en la zona norte de Morelia, y fue reportado por varias personas al número de emergencias.

Posteriormente, acudieron patrulleros municipales y estatales, quienes abanderaron el incidente. Unos agentes de Tránsito realizaron el peritaje correspondiente y solicitaron una grúa para retirar la pesada unidad, la cual fue llevada a un corralón.

AGENCIA RED 113