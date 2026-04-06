Nuevas consejerías en el INE

Yurisha Andrade Morales*

El viernes pasado concluyeron su gestión por un periodo de nueve años tres consejerías del Instituto Nacional Electoral y, para cubrir las vacantes generadas, la Cámara de las Diputaciones emitió la convocatoria que establece el procedimiento al que habrán de sujetarse las y los 410 aspirantes que se registraron, cuya lista definitiva fue publicada ayer con los nombres de las personas que cumplieron todos los requisitos, para que este lunes se aplique el examen de conocimientos y se obtenga una nueva lista que se integrará con quienes hayan aprobado y su número sea equivalente hasta el 50% de los sustentantes.

​El Comité Técnico designado para conducir el procedimiento y evaluar a los aspirantes calificará la idoneidad de los perfiles entre el 10 y el 12 de abril, para que el día 13 se publique la lista de quienes serán entrevistados entre el 14 y el 16. Finalmente, el día 22 la Junta de Coordinación Política presentará una propuesta al pleno de la Cámara para que se cubran las vacantes, si no se alcanza una votación calificada de dos terceras partes, será el día 28 de abril cuando se proceda al conocido mecanismo del sorteo por tómbola. Se trata de un procedimiento sujeto a plazos muy breves que entraña una decisión de gran relevancia para el funcionamiento de una de las instituciones clave del Estado mexicano.

​Conforme con el diseño constitucional que proviene de la reforma electoral de 2014, el INE es la institución que coordina el sistema nacional de elecciones que integra a los 32 institutos electorales locales, en un modelo que reserva atribuciones centralizadas para el INE que se ejercen en la organización de los procesos electorales federales y locales como la integración y actualización del padrón electoral y sus listados nominales, la fiscalización de ingresos y gastos de los partidos políticos, la administración de los tiempos oficiales del Estado y la integración de las casillas únicas para recibir y contar los votos; mientras que los órganos locales tienen a su cargo, entre otras funciones exclusivas, el PREP de elecciones locales, la realización de los cómputos y entrega de las constancias de mayoría, así como la conducción de la conflictualidad de las elecciones locales.

​Considerando la relevancia de las atribuciones que el INE tiene a su cargo, la selección de sus consejerías es vital para garantizar la imparcialidad en su funcionamiento, tanto en las actividades operativas que le corresponden como en el arbitraje electoral que tiene a su cargo. La designación de las consejerías equivale a la selección de los árbitros de la contienda y debe estar avalada por trayectorias acreditables, por conocimientos y experiencia demostrable en la materia, además de estar legitimada por el acuerdo de las diversas fuerzas políticas integradas en la Cámara de las Diputaciones, en el entendido de que se trata de una selección que exige la construcción de consensos y no la decisión de una sola fuerza o grupo político.

​En la relación de las y los aspirantes inscritos están perfiles con trayectorias destacadas que competirán por las tres vacantes. Es deseable que el Comité Técnico y luego la Cámara de las Diputaciones realicen una valoración objetiva de las candidaturas y seleccionen a los mejores profesionales que aporten al trabajo del INE en el preámbulo de los procesos electorales 2026-2027 que, por el momento, de no modificarse los plazos establecidos, tendrán jornadas de votación simultáneas en todo el país, lo cual supone retos logísticos y políticos muy complejos, más aún si tomamos en cuenta que tendrían que instalarse dos grupos separados de casillas, operarse procedimientos con geografías electorales completamente distintas, con plazos y mecanismos de difusión diferenciados.

​El país precisa de autoridades imparciales y técnicamente bien preparadas para organizar y arbitrar procesos electorales de estas magnitudes y características. La legitimidad de las elecciones, en buena medida, depende de los órganos colegiados que presiden a los institutos y tribunales electorales, así que la fortaleza de nuestra democracia depende, de nuevo, de las decisiones que tome la Cámara de las Diputaciones con la elección que realice de las nuevas consejerías.

Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán

@YurishaAndrade

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