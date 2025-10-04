Salvador Escalante, Mich.- 4 de octubre de 2025.- Una mujer resultó con lesiones leves luego de un choque vehicular registrado la tarde de este sábado en la autopista Siglo XXI, a la altura del municipio de Salvador Escalante. Se trata del tercer accidente ocurrido en la misma vía en menos de 24 horas.

De acuerdo con el reporte, el percance fue en el kilómetro 77, siendo atendido por el personal de emergencias, tras el aviso de un choque de una camioneta Honda CR-V blanca con placas PST-583-C. La conductora, de 28 años de edad, fue valorada en el lugar y se determinó que no presentaba lesiones que comprometieran su salud, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Las autoridades federales y el personal de Auxilio Vial se encargaron de resguardar la zona y retirar el vehículo siniestrado, con el fin de evitar mayores afectaciones al tránsito.

Con este hecho, suman tres accidentes viales registrados este sábado en la autopista Siglo XXI, todos dentro del tramo Uruapan-Pátzcuaro. Los dos anteriores, ocurridos en los kilómetros 78 y 93, en los municipios de Salvador Escalante y Ziracuaretiro, dejaron un par de personas lesionadas, aunque también fuera de peligro.

