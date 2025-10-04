Salvador Escalante/Ziracuaretiro, Mich.- 4 de octubre de 2025 – En menos de una hora, el personal de emergencias atendió dos percances vehiculares ocurridos este sábado en distintos puntos del tramo Uruapan-Pátzcuaro de la autopista Siglo XXI. Afortunadamente, en ambos casos los conductores resultaron con lesiones leves.

El primer accidente fue a la altura del kilómetro 78, en el municipio de Salvador Escalante. En el sitio, los paramédicos atendieron a Sonia M., de 66 años de edad, quien viajaba en una Honda CRV con placas PUK-797-C. La mujer fue valorada, y no tiene lesiones que comprometan su salud.

Más tarde, los rescatistas acudieron a otro reporte, esta vez en el kilómetro 93, a la altura de Ziracuaretiro, donde una Toyota Tacoma con placas NJ-5915-B volcó sobre la cinta asfáltica. El conductor, identificado como Bonifacio G., de 18 años, fue encontrado consciente y orientado, con una laceración leve en la cabeza del lado derecho. Su condición fue también clasificada como estable.

En ambos servicios participaron unidades de Auxilio Vial, sin necesidad de traslado hospitalario. Los percances provocaron ligeras afectaciones al tránsito, pero fueron atendidos con rapidez por los equipos de emergencia.

Las autoridades reiteraron el llamado a los automovilistas a conducir con precaución en este tramo de la autopista, considerado uno de los más transitados y con mayor registro de incidentes, refirieron.

