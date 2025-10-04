Gabriel Zamora, Mich., 4 de octubre de 2025.-“A la gente de Tierra Caliente michoacana mi más sincero agradecimiento, además de la rendición de cuentas con motivo de mi Primer Informe de Actividades de esta 76 Legislatura, lo más importante es estar siempre con ustedes y caminar de su lado, para lograr verdaderas transformaciones”, afirmó Reyes Galindo Pedraza, diputado local por el Distrito 22 de Michoacán.

Desde la cuna de la Tierra Caliente y de la 4T en Michoacán, el además coordinador parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso del Estado rindió su Informe de actividades legislativas en Lombardía, cabecera municipal de Nuevo Urecho, donde miles de ciudadanas y ciudadanos de los 9 municipios pertenecientes a este Distrito 22, arroparon al legislador del PT.

“Desde mi primer día como diputado, me he esforzado por hacer política de la buena, he buscado, desde la primera vez que me eligieron como legislador en el 2021 y en el 2024, romper con la imagen del diputado que solo se deja ver cuando ocupa el voto, dije que regresaríamos y que nos mantendríamos siempre cerca de la gente y así ha sido durante estos años, de manera permanente hemos recorrido todos los municipios de este gran distrito”, mencionó.

Y añadió: “lo más humano es mirar, atender y caminar siempre acompañados de la gente. Es el pueblo, nuestro mejor aliado. Por el pueblo estamos aquí y a él debemos servir primero. Hay que confiar en la voluntad del pueblo, porque no se equivoca, porque incluso todos los aquí presentes somos pueblo”, enfatizó el congresista.

Reyes Galindo, reconoció que en el Distrito 22 la carga de responsabilidad es alta, porque aquí el proyecto de la 4T ha recibido el apoyo más contundente y arrasador del pueblo, el más grande de todo Michoacán, “y aunque a algunos no les termina de gustar y otros ni lo quieren aceptar, ha sido esta región la nuestra, la de los Pueblos Hermanos, la que ha dado los triunfos electorales al proyecto que hoy gobierna Michoacán, con la mayor cantidad de votos”, afirmó.

En ese contexto, el diputado Reyes Galindo reconoció que nada de lo que se dio a conocer en este informe habría sido posible sin la participación ciudadana, puesto que son los que han marcado su agenda de trabajo a lo largo de este tiempo que ha tenido el orgullo de ser quien los represente ante el Poder Legislativo de Michoacán y por eso siempre reconocerá y estará agradecido con el pueblo.

Al evento asistieron los alcaldes y alcaldesas de La Huacana, Gabriel Zamora, Arteaga, Tumbiscatío, Nuevo Urecho, Taretan, Ziracuaretiro y Churumuco, así como la diputada Diana Espinoza; el coordinador del PT en San Lázaro, Reginaldo Sandoval; la coordinadora de Morena en el Congreso de Michoacán, Fabiola Alanís; la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad en el estado, Gladys Butanda quien asistió en representación del gobernador, Alfredo Ramírez, así como representantes de todos los sectores económicos del Distrito 22 de Múgica.