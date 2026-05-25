Morelia, Michoacán, 25 de mayo de 2026.- El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, informó que el próximo jueves se realizará el pago del seguro de vida a familiares de los kuarichas que perdieron la vida en los hechos registrados en la comunidad de Sevina.

El encargado de la política interna señaló que, tal y como se comprometió el Gobierno de Michoacán con las familias y autoridades comunales, se mantiene un acompañamiento permanente para brindar atención y respaldo institucional a los deudos.

“Desde el primer momento el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla se comprometió a no dejar solas a las familias de los kuarichas caídos, por ello este jueves se estará realizando el pago correspondiente del seguro de vida”, expresó el secretario.

Raúl Zepeda Villaseñor indicó que además de la atención a las familias, continúan de manera permanente los operativos de seguridad y vigilancia en la región por parte del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Guardia Civil.

Agregó que las acciones coordinadas buscan garantizar la tranquilidad de las comunidades de la Meseta Purépecha para evitar cualquier situación que ponga en riesgo a la población.