Morelia, Mich.- Lunes 25 de mayo de 2026.- Contentos por haber obtenido una cosecha de pepino en su escuela, un grupo de al menos 10 alumnos del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 7 (CBTa 7) acudió a la presa de Cointzio para festejar su logro; sin embargo, la celebración se convirtió en tragedia, pues dos de ellos murieron ahogados, informaron fuentes allegadas al tema.

Vuelca el kayak

De acuerdo con los datos obtenidos en la labor periodística, este lunes los estudiantes estuvieron consumiendo bebidas embriagantes a la orilla del mencionado manto acuífero. Posteriormente, tres de ellos, identificados como José Ángel, Sebastián Eliud y Edwin Gerardo, de 17, 15 y 18 años de edad, respectivamente, ingresaron al agua a bordo de un kayak, el cual volcó y provocó que cayeran al agua.

Al percatarse de lo ocurrido, una compañera de los jóvenes se introdujo a la presa y logró salvar a José Ángel, mientras que Sebastián Eliud y Edwin Gerardo ya no salieron a la superficie.

Movilización de las corporaciones de auxilio

Los demás estudiantes solicitaron ayuda al número de emergencias 911 alrededor de las 12:49 horas. De inmediato acudieron bomberos de la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán (CEPCM), paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) y de Ambumed, así como patrulleros municipales.

Hasta ese momento, los cuerpos de las víctimas permanecían desaparecidos, por lo que buzos de la CEPCM ingresaron al agua para realizar las labores de búsqueda.

Buzos hallan los cuerpos

Tras varias horas, los rescatistas localizaron a Edwin y Sebastián Eliud, ambos fueron llevados a la orilla de la presa, donde especialistas de la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciaron las investigaciones correspondientes y trasladaron los cadáveres al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.

AGENCIA RED 113