Ziracuaretiro, Mich.- 25 de mayo de 2026.- La tarde de este lunes, un camión cargado con varias toneladas de aguacate volcó sobre la autopista Siglo XXI, en el tramo Uruapan – Pátzcuaro, a la altura de la desviación hacia el municipio de Ziracuaretiro.

El accidente se registró alrededor de las 17:00 horas y provocó el cierre total de la circulación en el carril que conduce de Uruapan hacia la capital del estado.

A pesar de lo aparatoso del incidente, los servicios de emergencia que acudieron al lugar confirmaron que no se reportan personas lesionadas, quedando el saldo únicamente en daños materiales y la pérdida de parte del cargamento que terminó esparcido sobre la carpeta asfáltica.

Elementos de la Guardia Nacional División Seguridad en Carreteras e Instalaciones, se trasladaron al lugar para realizar el peritaje correspondiente y coordinar labores de vialidad mientras se realizan las maniobras para retirar la unidad siniestrada.

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