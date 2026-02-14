Uruapan, Mich.- 14 de febrero de 2026.- Se trata de una adolescente, la persona que fue asesinada a balazos en una tienda de abarrotes ubicada en la colonia 28 de Octubre, al poniente de la ciudad de Uruapan, durante la mañana de este sábado.

Luego de los primeros actos de investigación por parte de las autoridades sobre el artero crimen, se pudo establecer que la víctima fue identificada como Jazmín Estefanía E., de 16 años de edad, quien fue privada de la vida por dos empistolados que huyeron a bordo de una motocicleta.

Es de recordar que el ataque armado tuvo lugar en un establecimiento de la calle República de Cuba, esquina con Jesús Díaz, hasta donde acudieron paramédicos de primera respuesta y Radio Organizado de Auxilio (ROA), mismos que confirmaron el deceso.

Un grupo multidisciplinario de la Fiscalía Regional de Justicia se encargo de realizar las actuaciones de ley, así como el levantamiento del cuerpo. Las investigaciones continúan con la finalidad de capturar a los responsables.

