Morelia, Michoacán, 17 de mayo del 2025.- A poco más de un mes de que concluya oficialmente la temporada de estiaje, prevista para finales de junio, el director general del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas), Adolfo Torres Ramírez, informó que el organismo mantiene activos los trabajos preventivos y operativos para garantizar el suministro de agua potable en la capital michoacana.

El funcionario explicó que, aunque las semanas más críticas por altas temperaturas y baja captación de agua aún no terminan, las acciones implementadas desde el inicio del año han permitido atender de manera oportuna distintos puntos con mayor demanda o afectaciones temporales; “nos encontramos en la recta final de la temporada de estiaje y seguimos trabajando de manera permanente para sostener el servicio en Morelia. Han sido meses de alta exigencia operativa, pero el compromiso del personal de Ooapas ha sido fundamental para responder a las necesidades de la ciudadanía”, señaló.

A pesar de que ha habido algunas lluvias, Adolfo Torres recordó que históricamente mayo y junio representan semanas de alta presión para los sistemas hidráulicos debido al incremento en el consumo y las condiciones climáticas, por lo que reiteró el llamado a evitar el desperdicio del recurso; “estamos entrando al cierre del estiaje, pero todavía es indispensable mantener hábitos de cuidado del agua. La participación ciudadana sigue siendo clave para enfrentar esta temporada de manera responsable”, concluyó.