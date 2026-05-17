Uruapan, Mich.- 17 de mayo de 2026.- La tarde de este domingo, un joven amagó con arrojarse del puente desnivel de “La Hielera”, en el cruce del Libramiento Oriente y la Calzada La Fuente, en la colonia Lázaro Cárdenas de Uruapan, pero gracias a la oportuna intervención de elementos policiacos se evitó una tragedia.

Fue minutos antes de las 18:00 horas cuando algunos automovilistas observaron a la persona junto al barandal de protección de dicho puente, por lo que notificaron a los servicios de emergencia.

Al lugar se desplazaron elementos de la Guardia Civil y Policía local, quienes durante varios minutos dialogaron con la persona hasta que en una rápida acción lograron asegurarla y ponerla a salvo.

El joven fue apoyado por personal especializado del Gobierno Estatal, quien se encargó de darle atención de primer contacto y continuará con el seguimiento al caso.

AGENCIA RED 113