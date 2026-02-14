Morelia, Michoacán, 13 de febrero de 2026.- A partir de este lunes 16 de febrero, el público podrá adquirir los boletos con costo para la K’uínchekua 2026, a través del sitio https://visitmichoacan.com.mx/, informó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

“En esta quinta edición dedicada a las Fiestas Patronales, se pondrán a la venta, por primera ocasión, mil accesos por función con un costo de mil pesos cada uno. Asimismo, se distribuirán dos mil pases gratuitos, los cuales comenzarán a repartirse el viernes 20 de febrero en tres horarios distintos. Es importante destacar que el aforo límite es de 3 mil personas por día”, detalló el funcionario.

Esta acción marca un paso importante en la profesionalización de la “Fiesta de Michoacán”, ya que el objetivo no es cobrar por la tradición, sino generar una ganancia directa para las propias comunidades. Lo recaudado será destinado íntegramente a quienes hacen posible la K’uínchekua, sentando un precedente nacional en materia de turismo responsable.

Con esta acción también se abre la oportunidad para que más personas vivan la experiencia del 13 al 15 de marzo cuando las y los portadores de la tradición se reunirán en la zona arqueológica de las Yácatas en Tzintzuntzan. “El 12 de dicho mes se realizará la función dedicada a las propias comunidades”, detalló Monroy García.

Este formato de la K’uínchekua, que ha sido respaldado por la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ha crecido con orden, respeto y acompañamiento institucional. Hoy no solo es una celebración, es un modelo de ejemplo nacional avalado por la Federación que ha integrado a esta representación cultural dentro de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.