Morelia, Michoacán; 14 de febrero de 2026.- El Carnaval del Torito de Petate hizo del Centro Histórico de Morelia una fiesta llena de música y color, donde familias locales y turistas se dieron cita para disfrutar en paz de una de las tradiciones más representativas de nuestra ciudad que respalda, promueve e impulsa el gobierno de Alfonso Martínez Alcázar.

El recorrido inició en la fuente de Las Tarascas, encabezado por la Secretaria de Cultura (SeCultura), Fátima Chávez Alcaraz, y el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Pablo Alarcón Olmedo, quienes, en representación del Presidente Municipal Alfonso Martínez Alcázar, saludaron a las y los participantes, y dieron arranque a esta festividad, que recorrió la Avenida Madero, hasta llegar a la Catedral.

Este año, se contó con al presencia de cien toritos de petate, que deleitaron a las y los 35 mil asistentes, con sus llamativos diseños y la algarabía de sus comparsas. Llamó la atención la presencia de los toritos infantiles, reflejo de cómo esta tradición se transmite a las nuevas generaciones, gracias al impulso y la promoción del Ayuntamiento, a través de SeCultura.

Este carnaval es el preámbulo a la Cuaresma, donde los toritos y sus comparsas representan a colonias y barrios icónicos, como El Porvenir, La Obrera, o San Juanito Itzícuaro, y cada uno pone su propio sello y orgullo en la elaboración de su torito.

Gracias al operativo preventivo implementado por el Gobierno Municipal, el recorrido concluyó con saldo blanco, garantizando la seguridad de participantes y asistentes.

Así, Morelia confirma que es posible celebrar sus raíces culturales con alegría, organización y plena tranquilidad para todas y todos.