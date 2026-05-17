Nahuatzen, Mich.- 17 de mayo de 2026.- La noche de este domingo, un grupo armado atacó balazos a personal de la Policía Comunal de Nahuatzen, en una de las casetas de vigilancia con saldo preliminar de 2 elementos asesinados.

De acuerdo con los primeros reportes, los “Kuarichas” mantenían revisiones en el puesto de control de Sevina, en la zona de La Astilladora cuando fueron sorprendidos por criminales fuertemente armados que rafaguearon la caseta policial.

Los uniformados repelieron y solicitaron apoyo, sin embargo, durante el intercambio de disparos, varios de los oficiales fueron alcanzados por las balas y según los primeros reportes al menos 2 de los Guardias Comunales, lamentablemente perdieron la vida en el lugar.

De forma inmediata, se activó el código rojo en la región de la Meseta Purépecha, acudiendo en apoyo oficiales de Guardia Civil, así como de municipios aledaños y fuerzas federales, mismos que desplegaron un operativo conjunto en busca de los atacantes.

Hasta el momento, no se han reportado detenciones relacionadas con el ataque, mientras que la Fiscalía General del Estado ha comenzado con los respectivos actos de investigación.

AGENCIA RED 113