Morelia, Mich.- Viernes 27 de marzo de 2026.- Dos hombres fueron ultimados a tiros por igual número de sujetos, quienes posteriormente escaparon a bordo de una motocicleta. El hecho de violencia se registró en el fraccionamiento moreliano Arko San Pedro y también dejó dos personas lesionadas que no tenían relación con lo ocurrido, informaron fuentes policiales.

El momento de la agresión

La agresión se registró la tarde de este viernes sobre la calle Flor de Primavera, muy cerca de la vialidad Flor de Verano. Trascendió que los ahora finados y sus agresores presuntamente estaban discutiendo; en determinado momento, los segundos sacaron armas de fuego y les dispararon a los primeros.

Víctimas colaterales

Asimismo, las balas perdidas hicieron blanco en una joven de aproximadamente 29 años de edad que pasaba por el lugar, así como en otro ciudadano, ambas personas quedaron lesionadas. El caso fue reportado al número de emergencias, posteriormente, acudieron patrulleros municipales y paramédicos, quienes atendieron a la víctimas colaterales y las trasladaron a un hospital para su adecuada atención médica.

Los uniformados municipales acordonaron las áreas donde yacían los cadáveres; además, en las labores de seguridad perimetral apoyaron elementos de la Guardia Civil, Guardia Nacional y Ejército Mexicano.

Media filiación de los fallecidos

Hasta el momento, la identidad de los fallecidos es desconocida. Uno de ellos tenía entre 40 y 50 años de edad; era moreno y vestía playera blanca con detalles en negro, pantalón de mezclilla azul y cachucha blanca con negro; además, portaba una mochila negra.

El otro difunto tenía entre 30 y 38 años de edad; era moreno, de complexión delgada, vestía camiseta blanca sin mangas y un chaleco de mezclilla azul, así como pantalón azul de mezclilla. Presentaba un tatuaje ilegible en el brazo derecho.

Actuaciones periciales

Especialistas de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), dependientes de la Fiscalía General del Estado (FGE), se encargaron de las investigaciones correspondientes y trasladaron los cuerpos a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor.