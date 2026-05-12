Morelia, Michoacán, 12 de mayo de 2026.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) invita al público a asistir a la segunda edición del Festival del Rayo y el Arcoíris, una iniciativa organizada por el comité conformado por Guillermo Cigarra, Wendy Blue y Dress Aguilar, la cual se llevará a cabo los días 22 y 23 de mayo en el Centro Cultural Clavijero, en un horario de 12:00 a 19:00 horas.

Con una programación multicultural, incluyente y creativa, este festival reúne a artistas, artesanas y artesanos, así como emprendedoras y emprendedores locales, con el propósito de visibilizar el talento independiente y generar espacios de encuentro que fortalezcan el tejido social y promuevan una cultura de paz.

La Secum refrenda su compromiso de mantener abiertos y accesibles sus recintos culturales para el disfrute de todas y todos. Espacios como el Centro Cultural Clavijero están al servicio de la ciudadanía y respaldan iniciativas independientes como esta, que enriquecen la vida cultural de Michoacán desde la diversidad, participación comunitaria y la libre expresión artística.

La inauguración estará a cargo del Ensamble de Música Prehispánica del Colectivo Tlali Uinapekua, dirigido por el maestro Guillermo Cigarra. Además, en esta edición Chile será el país invitado, con la participación del director de teatro Fabri Velezi y la poeta e intérprete Verónica Margarita.

Durante ambos días habrá conciertos, funciones de teatro, títeres, cuentacuentos, proyección de cortometrajes, exposiciones de arte gráfico y escultura, muestra de artesanía en barro, venta de alimentos y diversos emprendimientos.

Entre las y los participantes destacan Canatz, Tesla, Nery Hernández, Mirinkua, Jesús Machorro, Wendy Blue, The A.D-Eazy, Ernesto Galván, Blanca Valdez, Carlos Montalvo (C-Tlatoani), El Jaguar, Kers, Malva, Shodek, Manos Malditas y el Taller de Stencil, entre muchas otras propuestas.