Uruapan, Mich.- 27 de marzo de 2026.- Un hombre resultó herido al ser baleado por sujetos que irrumpieron violentamente a su casa en la colonia México de la ciudad de Uruapan, durante la mañana de este viernes.

El ataque armado fue reportado al número de emergencias y provocó una inmediata movilización por parte de elementos de distintas corporaciones policiacas y de la Guardia Nacional, pero los hechores lograron huir.

De igual forma al sitio del atentado, ubicado sobre la calle Citlalmina se desplazaron paramédicos locales, quienes auxiliaron al susodicho, quien presenta un balazo en una pierna; su identidad no fue revelada sólo se sabe que tiene 54 años de edad.

Otros uniformados acordonaron la escena de acuerdo con los protocolos de la cadena de custodia y solicitaron la intervención de la Fiscalía Regional de Justicia para que se realizaran las actuaciones de ley; hasta el momento se ignora el móvil del atentado.

AGENCIA RED 113