Morelia, Michoacán, 27 de marzo de 2026. El Poder Judicial de Michoacán, en referencia al proceso penal seguido en contra de 11 personas provenientes de corporaciones policiacas con respecto a hechos suscitados en Ecuandureo, informa a la ciudadanía:

La determinación del juzgador de oralidad penal fue apelada, por lo que el asunto ya se encuentra en segunda instancia y será revisado de manera inmediata y puntual por una magistratura penal, para emitir una determinación con profesionalismo y total apego a la ley.

Además, se informa que el Tribunal de Disciplina Judicial, nuevo organismo encargado de vigilar, investigar y sancionar el actuar de las personas servidoras públicas del Poder Judicial, está atento a este asunto.

El Nuevo Poder Judicial de Michoacán reitera su compromiso con una justicia pronta, efectiva y cercana a la ciudadanía.