Morelia, Mich., a 12 de mayo de 2026.- “No hay un liderazgo más comprometido, más serio, más solido, que el de Raúl Morón. Un hombre surgido del corazón del pueblo, siempre en la lucha, siempre honesto. ¿Dónde van a encontrar más?”, aseguró el senador Gerardo Fernández Noroña, en un par de encuentros con liderazgos y representantes de sectores sociales de la entidad.

El legislador estuvo en tierras michoacanas por segunda semana consecutiva para acompañar en encuentros con sectores a su compañero Raúl Morón Orozco, en donde hablaron de la coyuntura que vive el país.

Fernández Noroña reconoció que el pueblo de Michoacán está sumamente politizado y aunque la derecha ha recurrido a tácticas de mentiras y descalificación, confío en que el estado continuará como uno de los pilares de la Cuarta Transformación en México.

Respecto al encuentro con la Presidenta Claudia Sheinbaum de la semana anterior, compartió que su discurso cargado de defensa de la soberanía nacional y de los intereses del pueblo le pareció el más bello que le ha escuchado y aseguró que es vital que todas y todos la respalden, ante los embates y los intentos por intervenir en la vida pública del país por parte del Gobierno de los Estados Unidos.

“El discurso de la Presidenta Claudia Sheinbaum me pareció el más bello que yo le haya escuchado y me refiero así en el sentido de la defensa de nuestro pueblo y soberanía ante los embates del Gobierno de Estados Unidos, el cual desde mi punto de vista es profundamente hipócrita, si quieren combatir la droga que empiecen por su territorio y en su jurisdicción, porque ahí no están haciendo nada”, finalizó.