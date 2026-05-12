Un automóvil quedó destrozado del costado derecho tras ser embestido por el tren sobre la avenida Madero Poniente, en la ciudad de Morelia; el conductor de la unidad compacta sufrió leves contusiones, así como algunas abrasiones, él fue atendido por un motoparamédico de URI, trascendió en la cobertura de la noticia.

El percance ocurrió durante la noche de este lunes en el cruce con las vías férreas, a la altura de las colonias Bocanegra y Tres Puentes, cerca de la avenida Periodismo y de la avenida Héroes Anónimos.

El referido coche es de la marca Chevrolet Aveo, color guinda, con placas PLE117E. Fuentes allegadas a las autoridades policiales indicaron que el automovilista no se percató de la proximidad del ferrocarril y sucedió el accidente.

Unos oficiales municipales también atendieron la emergencia, realizaron labores de abanderamiento y el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades. Al final, una grúa retiró el automotor siniestrado.

AGENCIA RED 113

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