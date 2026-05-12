Un automóvil quedó destrozado del costado derecho tras ser embestido por el tren sobre la avenida Madero Poniente, en la ciudad de Morelia; el conductor de la unidad compacta sufrió leves contusiones, así como algunas abrasiones, él fue atendido por un motoparamédico de URI, trascendió en la cobertura de la noticia.

🚨 #Video | Un automóvil quedó destrozado de un costado tras ser embestido por el tren sobre la avenida Madero Poniente 🚂 pic.twitter.com/1QvrtHYrrB — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) May 12, 2026

El percance ocurrió durante la noche de este lunes en el cruce con las vías férreas, a la altura de las colonias Bocanegra y Tres Puentes, cerca de la avenida Periodismo y de la avenida Héroes Anónimos.

El referido coche es de la marca Chevrolet Aveo, color guinda, con placas PLE117E. Fuentes allegadas a las autoridades policiales indicaron que el automovilista no se percató de la proximidad del ferrocarril y sucedió el accidente.

Unos oficiales municipales también atendieron la emergencia, realizaron labores de abanderamiento y el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades. Al final, una grúa retiró el automotor siniestrado.

AGENCIA RED 113