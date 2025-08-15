Morelia/Tarímbaro, Mich.- Viernes 15 de agosto de 2025.- Al menos cuatro narcomantas fueron colocadas en distinto puntos de Morelia y Tarímbaro. El mensaje impreso en las mencionadas lonas no fue revelado por las corporaciones policiales, pero extraoficialmente se supo que hace señalamientos contra mandos militares y células criminales que operan en Tierra Caliente.

Las mantas fueron vistas por varios ciudadanos a temprana hora de este viernes, una de ellas estaba en un puente peatonal de la carretera Morelia-Maravatío, a la altura de Atapaneo. Otra estaba en un puente de la carretera a Pátzcuaro, cerca del Hotel Monarca; una más en la salida a Salamanca, en un puente localizado a la altura de San José de la Trinidad, Tarímbaro y supuestamente en uno de los puentes de la avenida Camelinas.

Al enterarse de la situación, inmediatamente los citados desplegados fueron retirados por las autoridades y puestos a disposición de la instancia competente.

Cabe mencionar que los rótulos hallados esta mañana son exactamente iguales a los colocados el pasado martes en distintos puntos de la ciudad de Apatzingán.

