La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través del C5 Michoacán, exhorta a la ciudadanía a hacer un uso responsable de la línea de emergencias 911, la cual está destinada exclusivamente para la atención de situaciones reales que representen un peligro para la integridad, la salud o el patrimonio de las personas.

A través del 911 se atienden reportes relacionados con hechos de seguridad, emergencias médicas y situaciones de protección civil, como personas lesionadas o inconscientes, accidentes vehiculares, incendios, fugas de gas, robos, agresiones, inundaciones, derrumbes y cualquier incidente que requiera atención inmediata de las corporaciones de auxilio y seguridad.

La SSP recuerda que esta línea no debe utilizarse para realizar bromas, reportes falsos, solicitar información, hacer consultas ajenas a una emergencia o reportar situaciones que no impliquen un riesgo inmediato.

El uso indebido de la línea afecta la capacidad de respuesta ante emergencias reales, retrasa la atención de incidentes prioritarios y puede poner en riesgo la vida de otras personas, además de generar responsabilidades legales para quienes hagan mal uso del servicio.

Para reportes relacionados con servicios públicos o trámites administrativos, se recomienda comunicarse directamente con las dependencias correspondientes.