Agentes de Policía Morelia localizaron y entregaron a su familia a un hombre de 92 años que deambulaba desorientado en la colonia Vasco de Quiroga.

Tras atender un reporte ciudadano, los oficiales localizaron al masculino en las calles Músicos de Tiríndaro y Bucareli. El hombre estaba acompañado por un joven, quien había hecho el reporte, ya que la persona de la tercera edad no recordaba su domicilio.

De inmediato se informó a la base de radio C5, donde se constató que existía un reporte de búsqueda activo por su extravío desde la mañana del mismo día.

Para garantizar su integridad, se solicitó el apoyo de la Unidad de Atención a Víctimas, para realizar la valoración médica correspondiente.

Momentos después, arribó al lugar la hija del adulto mayor. Los agentes de Policía Morelia apoyaron en el traslado de ambos a su domicilio. La familia agradeció la intervención oportuna de los oficiales.

Policía Morelia reitera su disposición para atender reportes ciudadanos y reforzar la proximidad social en la ciudad. Y en caso de requerir apoyo de la corporación, la ciudadanía puede llamar al número de contacto directo: 443 113 5000.