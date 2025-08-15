Morelia, Michoacán, 15 de agosto del 2025.- Michoacán se convirtió en un referente nacional en la lucha contra el rezago educativo al lograr la mayor reducción de este indicador medido por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), entre el periodo 2022 y 2024, destacó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Tras revisar los resultados de la Medición Multidimensional de la Pobreza 2024, el mandatario constató que Michoacán lidera la relación de las 25 entidades federativas que disminuyeron significativamente el rezago educativo en México, gracias a las acciones y programas para mejorar el sistema educativo estatal.

“Seguimos avanzando al lograr una reducción de 3.2 por ciento el rezago educativo en Michoacán, lo que significa que 159 mil 400 personas en situación de pobreza regresaron o se mantuvieron en las aulas de nivel básico”, afirmó Ramírez Bedolla.

De acuerdo con el histórico de esta medición, en Michoacán se observa una tendencia a la baja en personas en rezago educativo a partir del 2022, lo que demuestra que se logró una reintegración a las escuelas post-pandemia por Covid-19.

El gobernador reconoció que si bien estos resultados generan certeza sobre la implementación de políticas públicas en el sector, afirmó que continuará el reforzamiento a las acciones en beneficio de las y los estudiantes de todo el sistema educativo estatal.