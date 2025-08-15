Uruapan, Mich.- 14 de agosto de 2025.- Por lo menos tres lesionados y cuantiosos daños materiales dejó como saldo un aparatoso choque entre una camioneta doble rodado y un camión urbano de la línea Tata Lázaro, sobre la Calzada Benito Juárez.

La colisión se registró cerca de las 22:30 horas de este jueves, en la esquina con la calle Nigromante a la altura de la colonia Francisco J. Mújica, hasta donde se desplazaron paramédicos de distintas corporaciones, quienes auxiliaron y trasladaron a un hospital a dos adultos y un menor que viajaban en la camioneta.

Trascendió que presuntamente, el conductor del camión urbano trató de internarse a la colonia Francisco J. Mújica cuando fue impactado en un costado por la camioneta de color blanco, la cual terminó convertida en chatarra.

Al lugar arribaron también elementos de Tránsito y Vialidad Municipal, quienes se encargaron de emprender el peritaje correspondiente, para que sea la autoridad competente la que determine responsabilidades.

RED 113