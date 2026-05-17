Lázaro Cárdenas, Mich.- 17 de mayo de 2026.- Una menor de edad falleció y otra resultó lesionada, tras ser embestidas por un tráiler cuando las adolescentes viajaban a bordo de una motocicleta, en la avenida Las Palmas de la ciudad de Lázaro Cárdenas.

El trágico incidente se registró en el sentido de Lázaro Cárdenas hacía la tenencia de La Orilla, a la altura del Hotel Jacarandas, donde tras ser impactadas por el tractocamión quedaron heridas las dos motoristas.

Algunas personas que se dieron cuenta de los cuenta de los sucedido, de inmediato solicitaron la presencia de una ambulancia, acudiendo paramédicos de la Cruz Roja, mismos que confirmaron el deceso de Mia C., de 15 años de edad, además auxiliaron a la sobreviviente identificada como Zaira N., de 17 años de edad y la trasladaron a un hospital.

El caso fue alertado a la Fiscalía General del Estado para que sus especialistas realizaran los correspondientes actos de investigación. Hasta el momento no ha sido confirmado si el conductor involucrado fue detenido por las autoridades o no.

AGENCIA RED 113