Salvador Escalante, Mich.- Miércoles 11 de marzo de 2026.- Delincuentes armados emboscaron a elementos de la Guardia Civil (GC) en una zona serrana del municipio de Salvador Escalante, hecho de violencia que dejó un agente lesionado, informó la Secretaría de Seguridad Pública.

El ataque se registró durante la tarde de este miércoles en las inmediaciones de las comunidades de Turirán y Paso del Muerto. De acuerdo con las fuentes, los oficiales agredidos repelieron el fuego enemigo y solicitaron apoyo a sus compañeros.

Posteriormente, al sitio acudieron varios patrulleros estatales y elementos del Ejército Mexicano para brindar respaldo a los uniformados. Asimismo, unos paramédicos auxiliaron al herido y lo trasladaron a un hospital para su adecuada atención médica.

En la zona se desplegó un operativo por tierra y aire para localizar a los criminales, sin embargo, hasta el momento no se han reportado detenciones.

AGENCIA RED 113